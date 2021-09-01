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SGK Başkanı görevinden ayrıldı!

SGK Başkanı görevinden ayrıldı!

SGK Başkanı görevinden ayrıldı!
01 Eylül 2021 Çarşamba 10:57

SGK Başkanı İsmail Yılmaz görevinden ayrıldı. Başkan Yılmaz, görevden ayrılmasına ilişkin sosyal medyadan bir mesaj yayımladı. İsmail Yılmaz, Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapacağını duyurdu. Yılmaz'ın mesajı şöyle:

"27 yıldır memuriyetten genel müdürlüğe, görev aldığım Kurumumda, Kurum Başkan Yardımcılığı ve Kurum Başkan Vekilliği görevim bakanlık özel kaleme çekilmem nedeni ile sona ermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atadığı bu görevler için şükranlarımı sunuyorum."

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