Sezgin Tanrıkulu: Polis şehit eden zanlı nasıl öldü?

Sezgin Tanrıkulu: Polis şehit eden zanlı nasıl öldü?

Meclis'te söz hakkı alan CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kahramanmaraş'ta polis şehit eden cinayet zanlısının nasıl öldüğünü sordu.

2021 yılı bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, söz sırasında işkence iddialarına değindi.

Türkiye'de yaşam hakkı ihlalleri uygulandığını iddia eden Tanrıkulu, geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ta şehit edilen Barış Göl'ün katil zanlısını sordu.

Ülkedeki yaşam hakkı ihlallerine yönelik bugüne kadar herhangi bir şey söylenmediğini dile getiren Tanrıkulu, Şehit Polis Memuru Barış Göl'ün ailesine ve polis camiasına başsağlığı diledikten sonra şu ifadeleri kullandı:

"NEDEN EMNİYET MÜDÜRÜNE SORUŞTURMA BAŞLATMADINIZ"

"Şurada şu olay var bakın gözden kaçırmayalım. Bir cinayet zanlısına operasyon yapılırken, polis memuru nasıl şehit olur? Bu operasyon nasıl bu şeklide yanlış planlanır? Polislerin canı bu kadar ucuz mu? Neden Kahramanmaraş'ta emniyet müdürüne bir soruşturma başlatmadınız? Bu polisin yanlış bir operasyon sonucu yaşamını yitirmesinden dolayı..."

"POLİSİ ŞEHİT EDEN ZANLI, NASIL ÖLDÜ?"

Göl'ü şehit eden cinayet zanlısına yönelik işkence iddialarında bulunan Tanrıkulu, "Dahası var, gözaltına alınan zanlı arabada işkence görüyor ve bu zanlı sağlam girdiği gözaltında yaşamını yitiriyor. Polisi şehit eden sağ bir yurttaş, zanlı, sanık, neyse katil... Nasıl öldü? Çıkın açıklayın. Evet katil, ölmesi mi lazım? İnfaz mı edilmesi lazım?" ifadelerini kullandı.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ TUTUKLU KALDIĞI SÜRECE, YARGIDA İNANDIRICI OLAMAZSINZI"

Tanrıkulu konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı orada durduğu sürece, siz yargı konusunda inandırıcı olamazsınız. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, AYM kararına rağmen cezaevinde kaldığı sürece, yargı konusunda inandırıcı olamazsınız."