Sevilen Dizi Kadın Ekranlara Musmutlu Veda ediyor.. Kadın Dizisi Neden Final Yapıyor?Kadın Son Bölümünde Neler Yaşandı İşte Merak edilenler..

Sevilen Dizi Kadın Ekranlara Musmutlu Veda ediyor..

Ekranların çok sevilen Dizi' si Kadın Ekranlar'a Musmutlu Veda ediyor.. Kadın Dizisi Neden Final Yapıyor ? Kadın Son Bölümünde Neler Yaşandı İşte Merak edilenler..

Kadın dizisi final bölümü ile 4 Şubat akşamı izleyicisinin ilk kez karşısında . Reytinglerde başarılı bir tablo çizen Kadın dizisi neden final'e gidiyor? Sorularını da ardından getirdi. Başrollerini Özge Özpirinçci, Seray Kaya, Caner Cindoruk ve Feyyaz Duman'ın bulunduğu müthiş ekip Kadın dizisi 82. bölümünü itibariyle izleyicisine veda edecek. Peki, Kadın dizisi neden bitti? İşte, Kadın dizisiyle ilgili tüm detaylar ...

DİZİ NEDEN FİNAL'E GİDİYOR ?

Üç sezondur ekranlar da daimliğini sürdüren Kadın dizisi yeri geldi en acıklı en duygusal sahneleriyle herkesi gözyaşlarına boğdu yeri geldi çizdikleri mutluluk tablosu içimizde güneş açtı. Dizi bir takım İddialar neticesinde senaryosunda yetersizlik hikayesi ve yaşattığı öyküsü tükendiği için yapım şirketi tarafından sonlanma kararına varıldı.

KADIN DİZİSİ FİNAL SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Enver’in Şirin’i ifşaa etmesi üzerine Şirin tutuklanır ve artık akıl sağlıgı olmaması tanısı ile akıl hastanesine alınır.

Raif’in Ceyda’ya evlenme teklifini hiç beklenmedik şekilde dile getirmesi üzerine Arif de Bahar’a evlenme teklifini yapma da gecikmez ve bunun üzerine çifte düğün hazırlıkları başlar. Arif yıllardır âşık olduğu kadın olan Bahar'a artık kavuşmanın heyecanı içindedir. Fazilet Aşçıoğlu’nun Bahar’a armağan ettiği kitap ile de her şey çok ayrı bir yer oluşturur . Hayatında her şeyin yavaş yavaş halolduğu fark eden Bahar’ın artık sonunda şansı yaver gitmiştir .

Şirin Sarıkadı, yaptığı tüm pisliklerin cezasını alırken Bahar Çeşmeli ve ailesi ise yaşamış olduğu acı ızdırap ve o problemli hayat dinecek bir ömür boyu mesut yaşam sürdüreceklerdir

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