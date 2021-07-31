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Sesinizi kesseniz de yangını söndürsek

Sesinizi kesseniz de yangını söndürsek Memleketin dört bir yanından alevler yükseliyor, böyle bir günde bile birlik beraberlik tablosu oluşturamıyoruz

Sesinizi kesseniz de yangını söndürsek
31 Temmuz 2021 Cumartesi 16:18

Türkiye son dört gündür orman yangınları ile mücadele ediyor.

Manavgat ve Marmaris'teki yangınlarla mücadele devam ederken yurdun dört bir yanından yeni yangın haberleri geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Bakan Bekir Pakdemirli, "10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi.

SÖNDÜRÜLEN YANGINLAR

Tabloya göre, söndürülen yangınlar şu şekilde sıralandı;

  • Kayseri-Yahyalı
  • Kahramanmaraş
  • Edirne-Keşan
  • Manisa
  • Kütahya
  • Balıkesir-Merkez
  • Kilis-Merkez
  • Kocaeli
  • Kastamonu
  • Sakarya
  • İstanbul
  • Hatay- İskenderun-Kırıkhan
  • Bursa
  • Diyarbakır
  • Karaman-Merkez
  • Bingöl-Kiğı
  • Kırklareli- Vize
  • Çanakkale-Keşan
  • Bilecik- Merkez
  • Şanlıurfa-Eyyübiye
  • Aydın-Söke
  • Bitlis- Mutki
  • Elazığ-Kığı
  • İzmir
  • Çorum-Oğuzlar
  • Isparta-Eğirdir

DEVAM EDEN YANGINLAR

Tabloya göre, söndürme işlemleri devam eden yangınlar ise şu şekilde sıralandı;

  • Adana
  • Osmanite
  • Antalya
  • Mersin
  • Muğla

Sesinizi kesseniz de yangını söndürsek #1

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