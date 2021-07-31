Sesinizi kesseniz de yangını söndürsek Memleketin dört bir yanından alevler yükseliyor, böyle bir günde bile birlik beraberlik tablosu oluşturamıyoruz

Türkiye son dört gündür orman yangınları ile mücadele ediyor.

Manavgat ve Marmaris'teki yangınlarla mücadele devam ederken yurdun dört bir yanından yeni yangın haberleri geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Bakan Bekir Pakdemirli, "10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi.

SÖNDÜRÜLEN YANGINLAR

Tabloya göre, söndürülen yangınlar şu şekilde sıralandı;

Kayseri-Yahyalı

Kahramanmaraş

Edirne-Keşan

Manisa

Kütahya

Balıkesir-Merkez

Kilis-Merkez

Kocaeli

Kastamonu

Sakarya

İstanbul

Hatay- İskenderun-Kırıkhan

Bursa

Diyarbakır

Karaman-Merkez

Bingöl-Kiğı

Kırklareli- Vize

Çanakkale-Keşan

Bilecik- Merkez

Şanlıurfa-Eyyübiye

Aydın-Söke

Bitlis- Mutki

Elazığ-Kığı

İzmir

Çorum-Oğuzlar

Isparta-Eğirdir

DEVAM EDEN YANGINLAR

Tabloya göre, söndürme işlemleri devam eden yangınlar ise şu şekilde sıralandı;