Sembollerin köprüsü 1915 Çanakkale açılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sayın Başbakan, sevgili Çanakkaleliler, değerli misafirler bu tarihi günde sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Coşkunuz, coşkumuzdur ve bu ilginiz inanıyorum ki bugün açılışını yaptığımız bu eserin ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmektedir. Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin, toplumların göz bebeği olmuş Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Çanakkale Boğazı'na taktığımız yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere bir aradayız.

Bugün önce Çanakkale şehitlerimize gittik. Fatihamızı okuduk anmamızı yaptık. Ne diyor şair Sen ki asara gömülsen taşacaksın, heyhat sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat, ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana avucunu açmış duruyor peygamber. Biz de peygamber yoldaşı şehitlerimize layık olabilmek için çalışıyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ecdadın 107 yıl önce kazandığı muhteşem zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsünü bir hilal uğruna yarab batan güneşlere, bedir aslanları kadar şanlı tarihe gömülemeyecek kadar büyük ecdada ithaf ediyoruz.

Hani hep maziden atiye köprü kurmak diyoruz ya işte bugün bu sözü hayata geçiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize, milletimize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.



Bu köprümüzde tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de şimdi burada özellikle Çanakkale'de 6. köprüyü açıyoruz. Fakat unutmayın 140 yıl önce Sultan Abdülhamid Han az önce ifade ettiğim o köprülerin eskis çalışmalarını yapmıştı. Osmanlı'nın ardı ardına yaşadığı savaşlar nedeniyle hayata geçirilemeyen Abdülhamid Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek de bize nasip oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliği ile de farklı anlamlar taşıyor. Şimdi de hamdolsun Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu.

Köprümüzün isminin başındaki 1915 Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ibretlik mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı, kule yüksekliği 318 metre de Mart'ın 18'ini ifade ediyor. 3 Mart ayı 18 bugün. Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin işaretidir. Ecdadımız bir asır önce burada Çanakkale geçilmez sözünü kanıyla tarihe nakşetmiştir. Neydi o, Haçlı hilal mücadelesiydi. Ecdadımız kınalı kuzuları ile Gazi Mustafa Kemal'in riyasetinde paşanın riyasetinde o kınalı kuzularla Seyid Onbaşılarla Çanakkale geçilmez demiş ve burada tarih yazmıştı. İşte o Çanakkale'deki mücadeleyi verenlerin torunları olarak bugün buradayız.