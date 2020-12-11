Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar son yolculuğuna uğurlandı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Anar, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına, terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar son yolculuğuna uğurlandı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Anar, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına, terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Anar, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına, terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 askerimiz şehit oldu.

Şehit askerlerden 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın acı haberi, dün Ankara'daki babaevine jandarma yetkililerince verildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehadet haberini alan baba Adem Anar ile şehidin annesi Sariye Anar, gözyaşlarına boğuldu.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Anar, bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Elvanköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

BAHÇELİ DE CENAZE TÖRENİNDEYDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve milletvekilleri katıldı.

ANTALYA'DA ŞEHİT ACISI

Bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt da Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde şehit Kurt için koronavirüs tedbirlerine uyularak cenaze töreni düzenlendi.

Kurt'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından cenaze nakil aracından alınarak tören alanına getirildi.

Şehidin babası Ziya, annesi Ömrüye, kız kardeşi Gonca ve ağabeyi Ali Kurt, taziyeleri kabul etti. Şehidin ağabeyinin de Suriye'de Barış Pınarı bölgesinde topçu yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı öğrenildi.

İKİ BAKAN KATILDI

Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Soylu, cami avlusunda bekleyen şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Osman Artan kıldırdı, törende Kurt için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

VİNCE VE CAMİYE DEV TÜRK BAYRAĞI

Çavuşoğlu ve Soylu, şehidin babası ve erkek kardeşiyle Kurt'un naaşının konulduğu tabuta omuz verdi.

Şehidin naaşı, törenin ardından Uncalı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı bakanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın törene çelenk gönderdikleri görüldü.

Törenin düzenlendiği alanın yakınındaki inşaatın vincine ve camiye dev Türk bayrağı asıldı.