Şehit Ateşi Iğdır'ı Yaktı
Şehit Ateşi Iğdır'ı Yaktı
Erhan Çiyapul henüz yeni nişanlıydı ve gençliğinin başındaydı henüz 22 yaşında pırıl pırıl bir gençliğe sahipti
Aralık ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden aile oğullarının şehadet haberiyle çok büyük bir sarsıntı yaşadı.
Bahar kalkanı harekatı dahilinde şehid edilen kahraman türk askeri için henüz cenaze töreni yapılmadı 6 Mart tarihi ile cenaze işlemi başlatılacaktır.
. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi.Aileye de baş sağlığı dileklerinde bulundu
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