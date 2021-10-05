Sayıştay'dan Milli Saraylar Başkanlığına taşıt eleştirisi! 1'i cip 39 araç fazla... Sayıştay Başkanlığı 2020 yılı denetim raporunda Milli Saraylar İdaresi Başkanlığındaki taştları eleştirdi. Eleştirilerinde şu ifadeleri kullandı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında başkanlık makamına tahsis edilen araç hariç olmak üzere toplam 39 aracın bulunduğu anlaşılmıştır.

237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 1'inci maddesinin (a) bendinde genel bütçeli idarelerin Kanun'un kapsamında olduğu, 4’ncü maddesinde, emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenler ile makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtların (1) ve (2) sayılı cetvelde gösterildiği, 5’nci maddesinde, birinci maddede yazılı kurumlar daimi hizmetleri için Cumhurbaşkanı kararıyla yalnız birer hizmet arabası bulundurabilecekleri ve bu hizmet arabalarının ihtiyaca göre Station Wagon binek, kaptıkaçtı tiplerinden biri olabileceği, 6’ncı maddesinde, Kurumların (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı makam ve hizmetler için hizalarında gösterilen arabalardan fazla taşıt bulunduramayacakları gibi daimi hizmetler için beşinci maddede yazılı tipte bir arabadan fazla araç kullanamayacakları, 7'nci maddesinde kurumların taşıt ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle karşılamalarının esas olduğu, bu şekilde temini mümkün olmayan, ekonomik bulunmayan veya sağlık, savunma ve güvenlik gibi nedenlerle hizmet alımı suretiyle karşılanması uygun görülmeyen taşıtlar diğer yollarla edinilebileceği belirtilmiştir.

Tasarruf genelgesine uyulmamış

Başbakanlığın 2007/3 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesine göre, Genelge kapsamındaki kurum ve kuruluşların sadece hizmet ihtiyaçlarında kullanılmak amacıyla; merkez teşkilatlarında bulundurabilecekleri her türlü binek ve station-wagon türü taşıtların sayısı; merkez teşkilatında fiilen çalışan her statüdeki toplam personel sayısı (akademik personel, hakim ve savcılar dahil) 1000’e kadar olanlarda en fazla (15), 2500’e kadar olanlarda en fazla (25), 2500’den daha fazla olanlarda ise en fazla (40) adet olacaktır.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı genel bütçeye tâbi olan bir kurumdur. Genel bütçe kapsamında olan bir kurumun Taşıt Kanunu ve Tasarruf Genelgelerine uygun işlem yapması gerekmektedir.

Anılan mevzuat hükümlerine göre genel bütçeye tâbi bir idare olarak kurulan Başkanlıkta bulunan her türlü binek ve station-wagon türü taşıtların sayısı 25’i geçemeyecektir.

Yapılan incelemede her statüdeki toplam personel sayısı 1340 olan Başkanlıkta, 703 sayılı KHK ve 6253 sayılı TBMM İdari Teşkilat Kanunu ile devredilen taşıtlarla beraber 19’u binek, 1’i cip olmak üzere 39 taşıt bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca Başkanlıkta kullanılan araç sayısının, genel bütçeye tâbi kurumları kapsayan 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Tasarruf Tedbirleri Genelgesindeki hükümlere uygun olması gerekmektedir.