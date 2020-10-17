Sayısal Loto İkramiyesi 70 Milyonu Aştı! Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiye dudak uçuklatıyor

Haftalardır talihlisini arayan Çılgın Sayısal Loto'da sonuçları noter huzurunda geçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Dev rakamlara ulaşan büyük ikramiye tutarı 70 milyonu aşarken bu hafta da Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre günün şanslı rakamları "14-26-28-62-74-84 joker 21" olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç kez gerçekleştirilen şans oyunu sayesinde zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan çıkmaması ardından büyük ikramiye 70 milyon 908 bin 470 TL olarak belirlendi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 14 Ekim tarihli 32. çekiliş sonuçları şu şekilde: 14-26-28-62-74-84 joker 21