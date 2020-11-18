Sarp Sınır Kapısı’ndan ihracat arttı, tır kuyruğu oluştu

Sarp Sınır Kapısı’ndan ihracat arttı, tır kuyruğu oluştu

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, tırlar 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen tırlar, Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk oluşturdu.

Gürcistan gümrüğünde işlemlerin de yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan tırlar, sınır kapısında beklemeyi sürdürüyor.

TIRLAR, KARA YOLUNUN BİR ŞERİDİNİ KAPATTI

Tır parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan kuyruk, Türkiye tarafında aralıklarla 15 kilometreyi buldu. Tırlar kara yolunun bir şeridini kapattı.

“KUYRUKLARI GÖRÜNCE MUTLUYUZ”

Tır kuyruklarını görünce mutlu olduğunu ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, “Çünkü bu kuyruklar iş, ihracat ve istihdam var demektir. Eğer tır kuyrukları yoksa o ülkede veya bölgede sıkıntı vardır. Özellikle Gürcistan tarafında işlemlerin yavaşlığından dolayı Türkiye tarafında 15 kilometreyi bulan kuyruklar oluştu.

YÜZDE 30’LUK ARTIŞ VAR

İhracat ve nakliyede yüzde 30 artış var ve bu artışta tır kuyruklarının oluşmasına sebep oluyor. Sarp Sınır Kapısı’ndan, son zamanlarda 700’e yakın çıkış, 500’e yakın giriş oldu. Bölgedeki en etkin sınır kapılarından biridir. Yüzde 30’luk artış var.” ifadelerini kullandı.