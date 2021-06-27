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Sarıyer'de çöken binayı görmeye gelen belediye başkanı Şükrü Genç'e tepki

Sarıyer'de çöken binayı görmeye gelen belediye başkanı Şükrü Genç'e tepki Sarıyer'de 11 katlı binanın çökmesinin ardından olay yerine gelerek inceleme yapan Belediye Başkanı Şükrü Genç ve malikler arasında tartışma yaşandı.

Sarıyer'de çöken binayı görmeye gelen belediye başkanı Şükrü Genç'e tepki
27 Haziran 2021 Pazar 09:37

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Bahçeköy Yeni Mahallesi Şehit Yakup Kulaksız Sokak’ta yaklaşık 2 sene önce mühürlenerek boşaltılan 11 katlı bina çöktü.

Olayda can kaybı yokken, 3 otomobilin hasar gördüğü kaydedildi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu sırada binanın boşaltılmasına rağmen bugüne kadar yıkılmaması konusunda gerginlik yaşandı.

ELEDİYE BAŞKANI VE MALİKLER ARASINDA GERGİNLİK

Genç'in incelemeleri sırasında bazı malikler, binanın iki yıl önce boşaltılmasına rağmen bugüne kadar yıkılmamasına tepki gösterdi.

Genç ile malikler arasında sözlü tartışma yaşandı. Bu durum üzerine diğer malikler ise belediye başkanını savundu.

Sarıyer de çöken binayı görmeye gelen belediye başkanı Şükrü Genç e tepki #1

2019 YILINDA ÇÖKME TEHLİKESİ TESPİT EDİLDİ

Genç daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılının ağustos ayında binada çökme tehlikesinin olduğunun tespit edildiğini, gerekli önlemlerinin alındığını ve her türlü sürecin başlatıldığını söyledi.

Riskli bina tespitinin yapılmasının ardından mahkemeye verenlerin olduğunu ve daha sonra binanın boşaltıldığını anlatan Genç, ağustos ayının sonuna kadar da bütün eşyaların evlerden alındığını ve resmi işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Sarıyer de çöken binayı görmeye gelen belediye başkanı Şükrü Genç e tepki #2

MAHKEME SÜRECİ DEVAM ETTİĞİ İÇİN YIKILAMADI

Riskli bina konusunda hala itirazların olduğunu ifade eden Genç, binayı mühürlediklerini ve şu ana kadar bir kişi bile içine sokmadıklarını, mahkeme süreci de devam ettiği için binanın yıkılamadığını kaydetti.

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