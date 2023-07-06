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Sapık fotoğrafçı, soyunma odasına gizli kamera koyup kadın müşterilerini kayda aldı

Sapık fotoğrafçı, soyunma odasına gizli kamera koyup kadın müşterilerini kayda aldı

Sapık fotoğrafçı, soyunma odasına gizli kamera koyup kadın müşterilerini kayda aldı
Admin
Admin
06 Temmuz 2023 Perşembe 12:19

Düğün fotoğrafçısı David Glover, stüdyosundaki soyunma odasına gizli bir kamera yerleştirip birçok kadın müşterisini gizlice kaydetti. Eski bir model, kendisini gizlice soyunurken kaydeden ve daha sonra kendi düğününde fotoğrafçı olarak işe aldığı sapık fotoğrafçıya dava açtı.

Mayıs 2018'de Michelle Pharo, uzun süreli arkadaşı ve meslektaşı David Glover'a düğün fotoğraflarını çekmesi için Bin 500 sterlin ödedi, ancak 2015'te Glover'ın kendisini giyinirken gizlice çektiği 40 dakikalık bir video olduğunu öğrenince adeta yıkıldı.

Bu çekimin, Michelle'in kocasının da katıldığı bir çekim olduğu anlaşıldı. Michelle "Onu gördüğümde midem bulandı. Eşim de oradaydı. Ona anlattım ve o da perişan oldu."

Aralık 2022'de Glover, 35 kadınla ilgili beş ayrı röntgencilik suçunu kabul etti ve bu yıl Mart ayında Cambridge Kraliyet Mahkemesi'nde 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Glover'ın korkunç planı, fotoğraflanan bir kadının partnerinin "Soyunma odasında bir çalar saati fark ettiğinde" ortaya çıktı.Glover'ın davası Peterborough Kraliyet Mahkemesi'nde görüldü. Mart ayında dava açan Glover'a dava açan Thomas Brown, polisin Glover'ın elektronik cihazlarında bulduğu görüntülerin, henüz tanımlanamayan "70 kadar" başka kadını gösterdiğini söyledi.

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