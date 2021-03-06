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Şanlıurfa'da mağaraya baskın yapan polis Büyük Şok Yaşadı kumarhaneyle karşılaştı!

Şanlıurfa'da mağaraya baskın yapan polis Büyük Şok Yaşadı kumarhaneyle karşılaştı! 200 polisin katılımıyla kent merkezinde bulunan mağaralar bölgesine düzenlenen baskında bir mağarada kumar oynandığı belirlendi.

Şanlıurfa'da mağaraya baskın yapan polis Büyük Şok Yaşadı kumarhaneyle karşılaştı!
06 Mart 2021 Cumartesi 14:06

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Şıh Maksut ve Topdağı mahallelerinde bulunan ve genellikle ahır olarak kullanılan mağaralara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Araçların giremediği bölgeye geçen ekipler, dağlık alandaki mağaralara giden stabilize yolların giriş ve çıkışlarının kapattı.

MAĞARAYI KUMARHANEYE ÇEVİRDİLER

Operasyonda, bazı mağaraların demir kapıları koçbaşı ile kırılarak açıldı.

Bir mağaraya giren ekipler, 200 metrekare olan alanda geceleri kumar oynamak için hazırlanmış masalar ve kumar oynatma düzenekleri bulundu

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Baskınlarda; ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 180 mermi, 5 kesici alet, 10 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 63 uyuşturucu hap, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda eşya ve kumar malzemeleri ele geçirildi.

Malzemelere el koyan polis, aralarında çeşitli suçlardan aranan kişilerin de olduğu 29 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü

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