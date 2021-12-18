Sahte içkiden 13 ilde 46 kişi hayatını kaybetti

SADECE İSTANBUL'DA 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

En fazla ölüm ise İstanbul’da yaşandı. İstanbul Valiliği, 11'i yabancı 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5'i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul’u 4’er ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti.

81 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Yaşanan zehirlenme vakalarının ardından güvenlik güçleri, yurt genelinde sahte ve kaçak içkiye yönelik denetimlerini arttırdı, operasyonlar düzenledi.

İçki imal edilen kaçak imalathaneler ile sahte içki ve etil alkol satışı yapılan adreslere baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince önceki gün 81 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 84 bin 467 litre, 3 bin 443 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 85 kişi de gözaltına alındı.