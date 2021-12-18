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Sahte içkiden 13 ilde 46 kişi hayatını kaybetti

Sahte içkiden 13 ilde 46 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da 22 kişi sahte içki nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitirirken, hafta başından bu yana 13 ilde 46 can kaybı yaşandı.

Sahte içkiden 13 ilde 46 kişi hayatını kaybetti
18 Aralık 2021 Cumartesi 13:19

Yılbaşı yaklaşırken sahte içki üretenlere yönelik operasyonlar artırılsa da, acı havadıser gelmeye devam ediyor.

SAHTE İÇKİ 46 CAN ALDI

Şu ana kadar İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli, Zonguldak gibi birçok ilde 46 kişi hayatını kaybetti.

SADECE İSTANBUL'DA 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

En fazla ölüm ise İstanbul’da yaşandı. İstanbul Valiliği, 11'i yabancı 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5'i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul’u 4’er ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti.

Sahte içkiden 13 ilde 46 kişi hayatını kaybetti #2

81 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Yaşanan zehirlenme vakalarının ardından güvenlik güçleri, yurt genelinde sahte ve kaçak içkiye yönelik denetimlerini arttırdı, operasyonlar düzenledi.

İçki imal edilen kaçak imalathaneler ile sahte içki ve etil alkol satışı yapılan adreslere baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince önceki gün 81 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 84 bin 467 litre, 3 bin 443 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 85 kişi de gözaltına alındı.

Sahte içkiden 13 ilde 46 kişi hayatını kaybetti #3

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