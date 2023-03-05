Şahan Gökbakar, depremzedeler için yapılan konutlar için ücret talep edilmesine isyan etti: Milyar milyar parayı niye topladınız?

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, depremzedeler için yapılan evlerden ücret talep edilmesine ateş püskürdü. Sosyal medyadan paylaşım yapan Gökbakar, "Depremzedeler yeni evlerine 20 yıl vadeli şekilde para ödeyerek kavuşacakmış! Allah razı olsun!! İnsanların hayatları göçmüş, bir de 20 yıl borç mu ödeyecekler? E o zaman 'Milyar Şov' programıyla telefon başında milyar milyar parayı niye ve kime topladınız abi?" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerde 40 binden fazla insan hayatını kaybetti. Binlerce bina ağır hasar alırken, onbinlerce kişi evsiz kaldı.

20 SENE FAİZSİZ VADE İMKANI

Depremzedeler için yeni konutların yapımına başlandı. TOKİ'nin bölgede inşa edeceği ödeme koşulları da belli oldu. TRT Haber'in aktardığına göre hak sahiplerine maliyet üzerinden borçlandırma yapılacak. 2 yılı ödemesiz, toplam 20 sene faizsiz vade imkanı sağlanacak.

ŞAHAN KÜPLERE BİNDİ

Depremzedeler için yapılan konutlardan ücret alınması ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ı küplere bindirdi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Gökbakar, "Depremzedeler yeni evlerine 20 yıl vadeli şekilde para ödeyerek kavuşacakmış! Allah razı olsun!! İnsanların hayatları göçmüş, bir de 20 yıl borç mu ödeyecekler? E o zaman "Milyar Şov" programıyla telefon başında milyar milyar parayı niye ve kime topladınız abi?" dedi.