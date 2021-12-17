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Şahan Gökbakar'dan ekonomi yorumu

Şahan Gökbakar'dan ekonomi yorumu Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, son dönemde döviz kurlarındaki yükselişle birlikte baş gösteren ekonomik sorunlarla ilgili dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.

Şahan Gökbakar'dan ekonomi yorumu
17 Aralık 2021 Cuma 10:57

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan artış, birçok üründe veya alanda zammı beraberinde getirdi.

Dövizdeki yükseliş nedeniyle vatandaşlar alım gücü zorluğu çekerken, Şahan Gökbakar da yaşanan duruma kayıtsız kalmadı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN ART ARDA EKONOMİ PAYLAŞIMLARI

Gökbakar, Twitter hesabından günlerdir ekonomiye yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Ünlü komedyen son olarak ise bugün Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

FAİZ KARARINI KENDİ ÜSLUBUYLA ELEŞTİRDİ

Gökbakar, 'Faizi indirecek zaman mı?' derken, kendi üslubuyla eleştirmekten de geri durmuyor.

İşte Şahan Gökbakar'ın ekonomiye yönelik eleştirilerinden bazıları...

Şahan Gökbakar dan ekonomi yorumu #1

Şahan Gökbakar dan ekonomi yorumu #2

Şahan Gökbakar dan ekonomi yorumu #3

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