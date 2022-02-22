0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0

Rusya: ABD ile müzakereye hazırız

Rusya: ABD ile müzakereye hazırız Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, diplomasiden yana olduklarını söyledi.

Rusya: ABD ile müzakereye hazırız
22 Şubat 2022 Salı 14:05

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinin çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile işgal olmaması durumunda görüşebileceğini söyledi.

Ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın, 24 Şubat'ta Cenevre'de bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

İKİ BÖLGEYİ TANIMA KARARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, sözde 'Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin' bağımsızlığını tanıma kararının diyalog sürecine etkisi olmadığını kaydetti.

"MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Kararın Lavrov ile Blinken arasındaki görüşme planlarını etkileyip etkilemediği sorusuna Zaharova, "En zor zamanlarda bile müzakere sürecine hazır olduğumuzu söyledik. Pozisyonumuz aynı." yanıtını verdi.

TASS'ın haberine göre, Zaharova ayrıca, "Her zaman diplomasinin yanındayız." diye konuştu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.