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Restoranda Türk Lirası ile burnunu silen turist sınır dışı edildi

Restoranda Türk Lirası ile burnunu silen turist sınır dışı edildi Restoranda Türk Lirası ile burnunu silen turist sınır dışı edildi İstanbul'da bir restoranda burnunu sildiği Türk Lirası'yla hesap ödeyen ve o anları sosyal medyada paylaşan Filistin asıllı İsrail vatandaşı turist sınır dışı edildi.

Restoranda Türk Lirası ile burnunu silen turist sınır dışı edildi
03 Temmuz 2021 Cumartesi 12:40

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada videoyu paylaşan Mohamad Nader Badarneh'u "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan Beşiktaş'ta kaldığı otelde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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