Resmi açıklama yapıldı, toplu sözleşme süreci başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin birinci oturumunun yer ve saatini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri için basın duyurusu yayımladı.
Bakanlığın yapmış olduğu açıklama:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin Başkanlığında, "2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nin birinci oturumu gerçekleştirilecektir.
SAAT: 11.00
YER: Reşat Moralı Toplantı Salonu / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı