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Resmi açıklama yapıldı, toplu sözleşme süreci başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin birinci oturumunun yer ve saatini bildirdi.

Resmi açıklama yapıldı, toplu sözleşme süreci başlıyor
01 Ağustos 2021 Pazar 15:48

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri için basın duyurusu yayımladı.

Bakanlığın yapmış olduğu açıklama:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin Başkanlığında, "2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nin birinci oturumu gerçekleştirilecektir.

SAAT: 11.00
YER: Reşat Moralı Toplantı Salonu / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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