Resmen Başladı!! Poşetten sonra O ürünler İçinde Ücret Ödeyeceğiz

Resmen Başladı!! Poşetten sonra O ürünler İçinde Ücret Ödeyeceğiz

Poşetin sonrasında 1 Ocak itibariyle yürülüğe giren işleme alınan düzenleme taslağı kapsamında , lastik, akü , pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de verilecek geri kazanım Katkı eki beyannamelerinin esasları belli oldu. Bununla alakalı beyannameler kurumlar vergisi mükellefleri için her ay , diğerleri için de üçer aylık periyotlarla ödeyeceğiz.

Geri kazanım katılım payında beyanname sorumluluğu kanunları bellirlendi . Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Geri Dönüşüm Katkı eki Beyannamesi Genel Tebliğinde Farklılık Yapılması konusunda Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yasa oluştu .

Çevre Kanunu'nda uygulanan ilk yönergeyle beraber Yılın ilk günü 2019 senesi itibariyle ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edildi ve bu durumsürdürülürken uygulamanın ikinci aşamasına bu yıl başında oluşmuştur .

Lastik, batarya , pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri dönüşüm katılım eki ödenmesi uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren işe alınmıştı.

Tebliğde oluşturulan farklılıkla plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya çıkaran şahıslardan ya da ithalatçılarından geri dönüşüm katkı payı ödemesi tahsil edilecektir.