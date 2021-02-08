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Regaip Kandili Ne zaman İdrak Edilecek ! Regaip Kandili ne zaman?

Regaip Kandili için geri sayım başladı! Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili için geri sayım başladı! Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili Ne Anlam Taşır Manevi iklimlere adım adım yaklaşırken mübarek üç ayların gelişini simgeleyen Regaip Kandili'nin tarihi merak konusu oldu. Peki, Regaip kandili ne zaman? Regaip kandilinde yapılması gereken ibadetler…

Regaip Kandili Ne zaman İdrak Edilecek ! Regaip Kandili ne zaman?
08 Şubat 2021 Pazartesi 12:52

Mübarek 3 aylara son 5 gün kaldı. 13 Şubat günü başlayan Recep ayı 13 Mart günü son bulacak. Recep ayının ilk cuması 18 Şubat'a denk gelecek. 13 Şubat gecesi ise Regaib Kandilidir.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

REGAİP KANDİLİ’NDE YAPILMASI GEREKENLER
Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir.

Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir.

Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regâibiye" denilen şiirler yazılmıştır.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

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