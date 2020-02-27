Regaip Kandili Mesajları Regaip Kandili Mesajları 2020 Yılı En Anlamlı Kandil Mesajları

Regaip Kandili Mesajları 2020 Yılı En Anlamlı Kandil Mesajları En Kısa En Özel Kandil Mesajları Haberimizde...

Regaip Kandili Mesajları Regaip Kandili Mesajları En Anlamlı Kandil Mesajları

Regaip Kandili Mesajları En Anlamlı ve kısa Kandil Mesajları En Özel Kandil Mesajları Haberimizde...

Regaip Kandili'nde arkadaşlarınıza tanıdık eş ve dostlarınızın bu özel gününü kandil mesajları göndererek hem günün maneviyatını onlarla aksetmenin hem de günün anlamını onlar ile paylaşarak dini duyguların güçlenmesi adına gönderebilisiniz . Kandil mesajları da son zamanlarda dini duygularımızı paylaştığı bir aracı durumu almıştır . Üç ayların habercisi olan arınmak af dilemek için çok güzel bir zaman dilimi olan Regaip Kandili mesajları ile mübarek günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için en anlamlı kandil mesajlarını derledik.

Allah'ım! Bizleri Regaip'le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.

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Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun…

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İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

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Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller…

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Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım! Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım! Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım! Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle… Kandiliniz mübarek olsun.

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