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Rasim Ozan Kütahyalı'dan Radamel Falcao'ya bilet

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Radamel Falcao'ya bilet

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Radamel Falcao'ya bilet
04 Ocak 2021 Pazartesi 12:25

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Radamel Falcao'ya bilet

Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, sürekli olarak sakatlanan Radamel Falcao'ya uçak bileti aldı. Kütahyalı, "Onurunla, şerefinle Türkiye’yi terk et" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Rakibiyle 0-0 berabere kalan ve liderliği koltuğunu Beşiktaş'a kaptıran sarı-kırmızılılarda, aylar sonra sahalara dönen Radamel Falcao'nun bir kez daha sakatlanması camiayı ayağa kaldırdı.

Beyaz Futbol adlı programda açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Kolombiyalı golcü için aldığı uçak biletini kameralara gösterdi.

"TÜRKİYE'Yİ TERK ET"

Kütahyalı, "Falcao bizleri mahvettin, umutlarımızı tükettin. Onurunla, şerefinle Türkiye’yi terk et." dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı dan Radamel Falcao ya bilet #1

Rasim Ozan Kütahyalı dan Radamel Falcao ya bilet #2

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