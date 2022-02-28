Putin’in suikast timi Zelensky için Kiev’e gidiyor

Ukrayna’da saldırılar şiddetini arttırırken İngiliz basınında ortaya bir iddia atıldı. Haberde Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelensky’i öldürmek için Putin’in 400 kişilik bir suikast timini Kiev’e gönderdiği ve Zelensky’i cep telefonlarının sinyali aracılığıyla takip ettiği iddia edildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 5’inci günü girilirken iki ülkenin müzakere için masaya oturup oturmayacağı merak ediliyor. İki ülkenin olası görüşmesi öncesi dünya medyasında birçok iddia dolaşıyor. İngiliz basınında yer alan bir habere göre Ukrayne Devlet Başkanı Zelensky ve hükümetten bazı isimlerin tehlikede olduğunu iddia etti.

ZELENSKY İÇİN ÖLDÜRME EMRİ



Zelensky daha önce ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, "bir numaralı hedef" olduğunu ve Rus özel kuvvetlerinin kendisini öldürmek için ülkeye girdiğini dile getirmişti. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre de Putin tarafından Zelensky'i öldürme emri geldi.

PARALI ASKERLERİNİ UKRAYNA’YA GÖNDERDİ



Haberde Putin'in, suikast için, Rusya'nın paralı askerleri Wagner grubundan 400'den fazla bir kuvveti Ukrayna'ya gönderdiği iddia edildi. Wagner'in faaliyetleri hakkında bilgisi olan bir kaynak Times'a yaptığı açıklamada, 2.000 ila 4.000 paralı askerin ocak ayında Ukrayna'ya farklı misyonlarla geldiğini söyledi.

CEP TELEFONUNDAN TAKİP EDİYORLAR



Bunların çoğu, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine gönderilirken, Zelenskiy'yi ortadan kaldırmakla görevli 400 kişi Belarus'tan Kiev'e doğru yola çıktı. Söz konusu grubun, Zelenskiy ve hükümet yetkililerini cep telefonları aracılığıyla takip ettiği ve nerede olduklarını bildiklerini iddia ettikleri ifade edildi.