PTT’nin Sattığı Fahiş fiyatlı Birçok Ürünün Sırrı İfşa Oldu Zade markalı ürünlerin fiyatlarının kendi sitesinde yüzde 25 daha ucuz olduğu ortaya çıkmıştı.

Başta Ayçiçek yağları olmak üzere pttAVM’nin sattığı Zade markalı ürünlerin fiyatlarının kendi sitesinde yüzde 25 daha ucuz olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan şirket 'Kendi satış sitemizde uyguladığımız kampanyanın eş zamanlı şekilde, söz konusu e-ticaret sitesine de yazılı teklif olarak sunulduğu fakat cevap alınamadı' ifadesini paylaştı

Yeniçağ'da yer alan habere göre; PttAVM.com üzerinden satışını yaptığı ayçiçek yağlarını kendi internet sitesinde yüzde 25 daha ucuza satan şirketle ilgili pttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu şirketin fiyat manüplasyon yaptığı iddiasıyla dava açtıklarını açıklamıştı.

Zade markası ile ürettiği Ayçiçek yağılarını satan Helvacızade Gıda İlaç Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ konuya ilişkin açıklama yaptı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, kendi sitelerinde yaptıkları kampanyayı pttAVM.com üzerinde de yapmak istediklerini yazılı olarak ilettiklerini ancak yanıt alamadıklarını ifade edildi.

Helvacızade Grubu’nun yaptığı açıklamada şirketin pek çok e-ticaret sitesinde ürün sattığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Helvacızade Grubu’nun ürettiği yerli ve milli ürünler arasında yer alan Zade Yağları, şirketimize ait e-ticaret sitesinin (www.yagsepetim.com) yanı sıra çok sayıda e-ticaret platformunda ve market kanallarında satışa sunulmaktadır. Ürünlerin tüketici ile elektronik ortamda buluşturulduğu e-ticaret siteleri, herkesin bildiği gibi farklı satış koşullarına ve politikalarına sahiptir. Bu sanal pazarlarda, ürünlerin nihai fiyatları; komisyon bedelleri, kargo maliyetleri ile uygulanan kampanyalar çerçevesinde oluşturulmaktadır. Ürün sahibi şirketler, sözleşmelerle yasal alt yapıya kavuşturulan sınırlar ve taraflar arasında belirlenen dönemlerde mutabık kalınan ek avantajlar/promosyonlar çerçevesinde işlem yapmaktadır.

Değerlendirmeye konu olan olayla ilgili ise kendi satış sitemizde uyguladığımız kampanyanın eş zamanlı şekilde, söz konusu e-ticaret sitesine de yazılı teklif olarak sunulduğu fakat cevap alınamadığı bilgisini dikkatlerinize sunarız.Tüketici ve iş ortakları nezdindeki güven ve itibarını, büyük bir emekle, alın teriyle, çok uzun yıllara dayanan güvenilir ticari geçmişiyle oluşturmuş bir markanın herhangi bir inceleme yapılmadan bu tarz değerlendirmelere konu edilmesi son derece üzücüdür ve ticari etik açısından sorunlu bir yaklaşım içermektedir.

Kökleri 1888 yılına dayanan Helvacızade Grubu olarak, örnek gösterilen teknolojiye sahip üretim tesislerimiz ve 300 çalışanımız ile 5 kıtada 85’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da ülke ekonomimize katma değer üretmeye, istihdama katkı sağlamaya, yatırımlarımızla, AR-GE çalışmalarımızla sektörde öncü olmaya, halkımız için en iyi ve sağlıklı olanı üretmeye devam edeceğiz.Ülkemizin değerlerine her daim sahip çıkarak, ticari anlayışımızın dayandığı etik ilkeler çerçevesinde, adil, dengeli ve iyi niyete dayanan ticaretimizi tüm iş ortaklarımızla sürdürmeye kararlıyız. Uzun yıllardır güven ve itibarla ilişkimizi yürüttüğümüz iş ortaklarımıza, paydaşlarımıza ve bu süreçte desteğini esirgemeyen ülkemizin güzel insanlarına teşekkürlerimizi sunarız."