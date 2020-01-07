Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer Budak, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in görevden alınarak yerine PTT Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gülten'in atandığını duyurdu.
PTT Genel Müdürü Görevden Alındı
Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer Budak, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in görevden alınarak yerine PTT Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gülten'in atandığını duyurdu.
Ankara kulisleri 07.01.2020 tarihi akşam saatlerinde ilginç bir görevden alma iddiası ile sarsıldı. Bir süre önce görevden alındığına yönelik iddialar ortaya atılan ancak bu iddialar yalanlanan PTT Genel Müdürü Bozgeyik'in 7 ocak itibarıyla kesin olarak görevden alındığı öne sürüldü.
Söz konusu ididayı ortaya atanda Birlik Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Budak oldu.
Birlik Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Budak sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda,
PTT Genel Müdürü Bozgeyik'in akşam saatlerinde görevden alındığını ve yerine genel müdür yardımcısı Hakan Gülten'in atandığını duyurdu.
İşte o mesaj:
Sendika Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gülten'in ise Genel Müdür olduğunu belirterek tebrik etti.
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