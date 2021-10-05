Primi borçlanmayla tamamlayabilirsiniz

Soru: 30 Mart 1966 doğumluyum. İlk SSK başlangıç tarihim 1 Şubat 1984. Toplam 1556 gün prim ödemem bulunuyor. 1987, 1994 ve 2005 doğumlu üç çocuğum var. 3600 günden ne zaman emekli olabilirim? Ferah AKGUNAY

Cevap: Yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Doğumlarınız sonrasındaki iki yıllık sürelerde prim ödenmeyen günleri borçlanma hakkınız var. Söz konusu sürelerde prim yatırmadığınızı varsayarsak 2044 gün doğum borçlanması yaparak priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız 30 Mart 2024’te emekli olabilirsiniz.

55 YAŞ DOLACAK

Soru: 19 Mayıs 1977 doğumluyum. SGK’da görünen işe giriş tarihim 1 Ekim 1992. Prim ödeme başlangıç tarihim 12 Ekim 1994. 7733 gün prim ödemem var. Acaba ne zaman emekli olabilirim? Yunus GÜNAYDIN

Cevap: Prim ödenmeyen girişler, emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Girişiniz muhtemelen çırak veya staj sigortası ve çalışma süresi bildirilmediğinden, emekli olma şartlarınız 12 Ekim 1994 girişinize göre belirleniyor. Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz bile 55 yaşınızı dolduracağınız 19 Mayıs 2032’de emekli olabilirsiniz.

AĞUSTOS 2025’TE İKRAMİYESİZ EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Soru: Nisan 1976 doğumluyum. 30 Ağustos 1997’de astsubay olarak göreve başladım. 30 Mayıs 2016 tarihinde ihraç oldum. 2/2 kademe ve 3200 ek göstergem görünüyor evraklarımda. Ayrıldıktan sonra tarım işlerinde çalıştım. Hiç sigortam yok. Emekli olabilmek için kaç gün sigortalı çalışmam gerekiyor? Cuma SANLI

Cevap: Emekli Sandığı’nda emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Hak kazandığınız 4 yıl 8 ay 8 gün fiili hizmet süresi zammı (FHZ), hizmet sürenize eklenecek ayrıca emekli olacağınız yaş haddinden düşecek. Sigortalı bir işte çalışarak SSK’ya veya isteğe bağlı olarak Bağkur’a 1 yıl 7 ay (570 gün) prim ödeyerek toplam hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamlayabilirsiniz. Bu durumda hak kazandığınız 4 yıl 8 ay 8 gün FHZ’niz 54 yaştan düştüğünde, emekli olacağınız yaş 49 yıl 3 ay 22 güne iner.

Bu yaşı dolduracağınız 2025 Ağustos ayının sonunda emekli olabilirsiniz (doğum tarihinizde gün bildirmemişsiniz. Doğum gününüze göre 2025 Temmuz ayının sonunda da emekliliğiniz mümkün olabilir). Ancak görevinizden ihraç edilip hizmet birleştirerek emekli olacağınızdan, memuriyet süreniz için emekli ikramiyesi alamazsınız. Bir diğer seçenek de emekli ikramiyesi alabilmek için sadece emekli Emekli Sandığı hizmetinizle emekli olmaktır. Bundan sonra herhangi bir sigortalılık statüsünde çalışmazsanız Nisan 2027’de 61 yaşınızı dolduracağınız tarihte Emekli Sandığı’ndan emekli olur ve emekli ikramiyenizi de alırsınız (15 tam yıl fiili hizmet süresi ve 61 yaş şartlarıyla).

KAÇ YAŞINI BEKLEMELİYİM?

Soru: 1979 doğumluyum. 1998 yılında ilk sigortalı işe girdim. 2002’de ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) göreve başladım ve 2015’te kendi isteğimle ayrıldım. 1999 ve 2001 yılları arasında erlikte geçen süremi (550 gün) ödedim. TSK’da görev yaptığım sürenin yıpranmasını (3 yıl 5 ay) olarak aldım. Mart 2017’den itibaren 4A’lı olarak özel bir firmada çalışıyorum. Kaç yaşında emekli olabilirim? Hüseyin MUTLU

Cevap: Mart 2017’den beri aralıksız prim ödemişseniz SSK şartlarıyla emekli olacaksınız. Askerlik borçlanması ve TSK hizmetiniz nedeniyle kazandığınız yıpranmanız SSK’da emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlıyor. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.