PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında görevde olan 26 öğretmene gözaltı

Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Birçok ülke koronavirüs salgını ile mücadele ederken Avustralya yeni vakaları ve Covid-19 kaynaklı ölümleri durma noktasına getirdi. Örnek gösterilen bu başarı tablosunun ardından ülkede hayat normale dönmeye başladı.