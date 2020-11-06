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PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında görevde olan 26 öğretmene gözaltı

PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında görevde olan 26 öğretmene gözaltı Diyarbakır'da örgütsel eylemlere katıldıkları tespit edilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel eğitim kurumlarında görev yapan 26 kişi, gözaltına alındı.

PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında görevde olan 26 öğretmene gözaltı
06 Kasım 2020 Cuma 15:20

PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında görevde olan 26 öğretmene gözaltı

PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında görevde olan 26 öğretmene gözaltı  Diyarbakır'da örgütsel eylemlere katıldıkları tespit edilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel eğitim kurumlarında görev yapan 26 kişi, gözaltına alındı.

 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda ve özel eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan, örgütsel eylem, etkinliklere katılım yaptığı tespit edilen 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin, haklarında ihbar, açık teşhis bulunan, PKK terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerde parmak izi tespit edildi.

26 ÖĞRETMEN YAKALANDI

Yakalama kararı verilen 29 kişiden 26'sı gözaltına alınırken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürülürken, ev ve iş yerlerinde aramalar sürüyor.

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