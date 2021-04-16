0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0

Pfizer, korona aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

Pfizer, korona aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı ABD'li ilaç firması Pfizer, koronavirüs aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu.

Pfizer, korona aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı
16 Nisan 2021 Cuma 11:10

Bir yıldan uzun süredir insanoğlunun mücadele ettiği ölümcül koronavirüs salgınında tüm dünya aşılamaya odaklanmış durumda.

Ülkeler tedarik ettiği oranda aşıları vatandaşlarına uygularken, aşıların koruma oranları ve etki süreleri hakkındaki tartışmalar da devam ediyor.

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, CNBC televizyonuna bu konuda açıklamalarda bulundu.

3'ÜNCÜ DOZ GEREKECEK

Bourla, şirketin geliştirdiği aşının üçüncü dozuna da ihtiyaç duyulacağını açıkladı.

Bourla, "Muhtemel bir senaryoya göre, 6 ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacak ve insanların her yıl yeniden aşı olması gerekecek. Yeni virüs çeşitlerinin görülmesi bu kararı almada önemli bir rol oynayacak." dedi.

Pfizer'in verilerinin 2 binden fazla aşılanmış kişiye dayandığı ancak korumanın 6 ay sonra devam edip etmediğini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu bildirildi.

ÜÇÜNCÜ DOZ TESTLERİ YAPILIYOR

Pfizer ve BioNTech, şubat ayında virüsün yeni varyantlarına karşı bağışıklık tepkisini daha iyi anlamak için Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu test ettiklerini açıklamıştı.

Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky de tıpkı mevsimsel grip aşıları gibi insanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırmaları gerekebileceğini ifade etmişti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber