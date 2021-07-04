Pereira, Gustavo için olumlu rapor verdi Pereira öncesi takımdan ayrılması beklenen Luiz Gustavo için teknik direktör, takımda kalması için rapor gönderdi.

Fenerbahçe Yönetimi uzun arayışlardan sonra teknik direktör tercihini Vitor Pereira’dan yana kullandı.

Sarı-lacivertliler bu tercihi yaparken birçok isimle görüştü ve en son bölümde adayları ikiye indirdi.

Yabancı teknik adamların en önemli dezavantajı ülkemize geldiklerinde yaşadıkları uyum sıkıntısı. Süper Lig’de oynanan futbola adapte olana kadar birçok yabancı teknik adam sıkıntı yaşıyor.

Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonunda görev yapan Portekizli teknik adam ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçti.

Vitor Pereira; Schweng, Molnar, Szekely, Gegic, Stankovic, Veselinovic ve Daum'un ardından ikinci kez Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen tarihteki 8. isim oldu.

YENİ KADRODA GUSTAVO’NUN ROLÜ BÜYÜK

Portekizli hoca için öncelik sonuç alıp, ardından oyunu inşa etmek. Pereira bu çerçevede ilk sezonunda olduğu gibi maç kazanmaya ve gol yememeye öncelik verecek. Bunun için de Luiz Gustavo büyük önem taşıyor.

Savunmanın önünde yer alacak Brezilyalı oyuncu, Pereira’nın önceki sezonunda Josef de Souza’nın üstlendiği gibi kritik bir görevi yerine getirecek.

EMRE BELÖZOĞLU KADROYA ALMIYORDU

Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte 11'den kesilen ve hamle oyuncusu kimliğine bürünen Luiz Gustavo, Belözoğlu'nun yeni sezon planları arasında yer almıyordu.