Pendik'te bebeklerini tedavi ettirmek isteyen aile hastaneden kovuldu: Bankada beklersiniz gıkınız çıkmaz, defol git

Pendik'teki bir hastaneye 9 aylık bebeklerini getiren aile ile sağlık çalışanları arasında tansiyon yükseldi. Uzun süre beklediklerini söyleyen aileye sağlık çalışanları, "Bankada beklersiniz gıkınız çıkmaz, burada beklemezsiniz. Çıkar mısınız? Defol git" dedikten sonra sonra arbede çıktı. Sağlık çalışanları tarafından hastaneden kovulan aile çocuklarının da tedavi edilmediğini belirterek şikayetçi oldu.

İstanbul'un Pendik ilçesinde Onay ailesi geçtiğimiz gün gece saatlerinde rahatsızlanan 9 aylık bebeklerini Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Muayeneden sonra tahlilleri yapılan minik bebeğin ailesi sonuçları doktora göstermek istedi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sırası gelen hastalar uzun şekilde bekleyince hastane koridorunda gerginlik yaşandı. Sağlık çalışanlarının, "Bankada beklersiniz gıkınız çıkmaz, burada beklemezsiniz. Çıkar mısınız? Defol git, şuradan git. Terbiyesiz" sözlerinden sonra hastanede arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri tarafları ayırmaya çalışsa da beyaz kodlu uyarı verildi. Onay ailesi hastane polisine yönlendirildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, 9 aylık bebeği doktor muayene etmedi. Taraflar arasında yaşanan arbede ve diyaloglar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"DOKTOR ÇOCUĞUMUZA BAKMADI"

9 aylık bebeği ile hastaneden kovulan Mehmet Onay, "Akşam 20.30 sıralarında 9 aylık bebeğim evde krem yemiş, eşim şüphelendiği için hastaneye götürmüş. Muayene kan tahlili, röntgen sonuçlarını beklerken saat 01.00'e geliyor. Sonuç göstermek için sıra alıyoruz 1 saat öyle bekliyoruz. Biz odaya girdiğimizde boş odada 20 dakika bekliyoruz. Yan odadaki doktora sorduğumuzda yok benim hastam var. Sonuçları göstermek için rica ettiğimizde bizi hastaneden kovaladılar. Güvenlikler geldi olay gerginliğiyle kısa süreli arbede yaşandı. Polis odasından sonra karakola gittik şikayetçi olduk. Daha sonra eşim çocuğumuzu götürdüğünde doktor yine çocuğumuza bakmadı. Biz şikayette bulunduk yargı kararı verecek" dedi.

"HASTA ÇOCUĞUMA BAKILMASINI İSTEDİM"

Mehmet Onay konuşmasının devamında, "Hastaneden defol git, gidin şuradan gibi tabirler kullandılar. Yetkililerden gereken cezayı vermelerini istiyoruz. Benim o akşam çocuğumun başına bir şey gelseydi bunun hesabını kim verebilirdi? Kendisi bilinçli bir insan olsa banka ile hastane arasındaki farkı bilirdi. Bilmediğinden dolayı akşam akşam bizi gerginliğe soktu. Sonradan biz haksız çıkıyoruz. Beyaz kod denilen bir şey çıkartılmış. Kimse bir şey diyemiyor. Benim amacım doktora zarar vermek değil, hasta çocuğuma bakılmasını istedim. İnsanlar sırası gelmeden işlem yapıyor ise bunun sorumlusu ben değilim" diye konuştu.