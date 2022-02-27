Pençe Yıldırım bölgesinde bir asker şehit oldu

Elektriği ucuzlatacak yeni düzenleme Başlıyor Elektrik faturalarında vatandaşın yükünü azaltacak yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, tedarik şirketleri satın alacağı elektriğin en az yüzde 50, en çok yüzde 90'ını kamu şirketi EÜAŞ'tan alacak. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), elektriği toptan alacağı için ucuza mal edecek ve dağıtım şirketlerine daha düşük fiyatlarla satacak. Vatandaş da elektriğe daha ucuza ulaşacak