'Pastırma yazı' geliyor! Sıcaklık 33 dereceye çıkacak 'Pastırma yazı' geliyor! Sıcaklık 33 dereceye çıkacak Hava durumu için Meteoroloji'den açıklama geldi. Son 10 gündür etkili olan serin ve yağışlı hava yerini bugünden itibaren 'pastırma yazı'na bırakıyor. Sıcaklık 33 dereceye çıkacak.

Hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. 10 gündür yurtta mevsim normallerinin altında seyreden serin ve yağışlı hava gidiyor. Bugünden itibaren yurt genelinde ' pastırma yazı' etkili olacak. Sıcaklık 33 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklığı diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyrediyordu. 7 Ekim yani bugün sabah saatlerinden itibaren yurdun batısından başlayarak sıcaklıklar artacak ve mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

"PASTIRMA YAZI" İLE SICAKLIK 33 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Önümüzdeki hafta sonuna kadar hava sıcaklıkları Ankara'da 22 ila 28, İstanbul'da 22 ila 25, İzmir'de 28 ila 30, Antalya'da 28 ila 31, Adana'da 28 ila 33 dereceye kadar yükselecek. Öte yandan mevsim normalleri altında olan Bartın'da 23 ila 28, Van'da 17 ila 20, Sivas'ta 17 ila 23 derece seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Halk arasında "pastırma yazı" olarak anılan mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.