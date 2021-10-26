Para desteği! 31 bin TL karşılıksız veriliyor, isteyen herkes yararlanıyor...

Çeyiz yardımının bir benzeri uygulama ile bankada 3-5 yıl birikim yapanlara devlet 31 bin 149 liraya varan karşılıksız ödeme yapıyor

Ev sahibi olmak her vatandaşın hayali. Bunun için birikim yapanlar, kredi çekenler, taksite girenler bulunuyor. İşte ev almak isteyenlere devlet de bir destek mekanizmasıyla yardımcı oluyor. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. Hesaptaki birikimin yüzde 20'si oranında katkı sağlanırken, bu oran 31 bin 149 lirayı (2021 yılı tutarlarıyla) buluyor. 5 yıl veya daha uzun sürede 155 bin 745 lira biriktiren, evini aldığında 31 bin 149 lira devlet katkısı alabiliyor.

İşte konut hesabıyla ilgili merak edilen soruların cevapları:

¦ Kimler konut hesabı açabilir?

Tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut edinmemiş gerçek kişiler Türk vatandaşları açabilir.

¦ Konut hesabı faizsiz olarak açılabilir mi?

Konut hesabı faizsiz olarak da açılabilmektedir. Bu durumda yalnızca yapmış olduğunuz birikim tutarı üzerinden devlet katkısı hesaplanır.¦ Düzenli ödemeler kaç ay boyunca ve en az ne kadar yapılmalı?

Katılımcı ödemelerini en az 36 ay boyunca düzenli olarak yapmalı.

Düzenli aylık ödemelere ilişkin 2021 yılı için alt sınır 519,16, üst sınır 5.191,53 lira. 3 aylık ödeme planı seçildiğinde bu sınırların 3 katı geçerli. Düzenli ödemeler aylık ödeme planının seçilmesi halinde 1 yıllık dönem içinde 3 defadan fazla, 3 aylık ödeme planının seçilmesi halinde 1 defadan fazla aksatılamaz. Konut hesabına ilişkin tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.

¦ Hesaba toplu para yatırılabilir mi? Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere 2021 yılı için 62.298,36 liraya kadar yatırılabilir.

¦ Hesaptan istenen zamanda para çekilebilir mi?

Bir dönem içerisinde konut hesabından en fazla 2 defa çekim hakkı tanınır. Çekim hakkının kullanılması halinde konut hesabında kalan bakiyenin, konut hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir.

¦ Devlet katkısına konu olan konutların niteliği nedir?

Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar, kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar ile konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar.¦ Hangi konutlara devlet katkısı ödenmez?

Devre mülklere, katılımcının eşinden ve birinci derece kan hısımlarından satın aldığı konutlara.

¦ Devlet katkısı tutarı nasıl hesaplanır?

Devlet katkısının hesaplanmasında, konut edinim tarihindeki birikim esas alınır. Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 15'idir.

Ancak, ödenecek tutar 26.995,96 lirayı geçemez.

48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 18'idir.

Ancak, ödenecek tutar 29.072,57 lirayı geçemez.

60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödenecek tutar 31.149,18 lirayı geçemez.¦ Devlet katkısı ne zaman alınabilir



Düzenli ödemelerini asgari 3 yıl boyunca para yatırma ve çekme limitlerine uygun olarak tamamlayan katılımcı, konut edinimi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilgili bankaya konut tapusu ile başvurur.

Banka ay içerisinde yapılan başvuruları takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde ilgili bakanlığa iletir. Bakanlığın uygun bulmasının ardından hak edilen devlet katkısı tutarı ilgili hesaba aktarılır.