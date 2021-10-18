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Özlem Gürses, kendisine yazılan küfürlü mesajı okudu

Özlem Gürses, kendisine yazılan küfürlü mesajı okudu Kendisi hakkında yazılan küfürlü mesajı sansürsüz bir şekilde canlı yayında okuyan Özlem Gürses, mesaj hakkında savcılığın takipsizlik kararına tepki gösterdi.

Özlem Gürses, kendisine yazılan küfürlü mesajı okudu
18 Ekim 2021 Pazartesi 11:22

CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Özlem Gürses, geçtiğimiz gün YouTube  kanalından kendisine edilen küfür hakkında isyan etti.

Bir haber sitesinin paylaşımının altında kendisine küfredildiğini  söyleyen Gürses, edilen küfrü canlı yayında sansürsüz bir şekilde okudu.

"BUNU OKUDUĞUM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Küfür sonucu açtığı hakaret ve tazminat davasının savcılık tarafından takipsizlikle sonuçlandığını belirten Gürses, “Bunu okuduğum için çok özür diliyorum” diyerek "’Seni gördüğüm yerde yakalayıp domaltıp bağırta çağırta g... s... haberin olsun’ ifadesine savcılar takipsizlik verdi." dedi.

'HAKARETİN KİME YAPILDIĞI ANLAŞILMADI' GEREKÇESİ

Gürses, savcılığın takipsizlik kararının gerekçesini de “Hakaretin kime yapıldığının anlaşılmadığı” diye açıkladığını belirtti.

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