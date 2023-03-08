Özge'yi sırtına oklava ile vurarak öldürmüştü! Cinci hoca davasında karar çıktı

Ankara'da kendisini 'hoca' olarak tanıtan şahsın tavsiyesi ile cin çıkartma seansında psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen eşi Özge Nur Tekin'i sırtına 100 kez oklava ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Selçuk T.. hakkında karar çıktı. Selçuk T. ve kendini hoca olarak tanıtan şahıs 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Başkentte psikolojik sorunları olduğunu iddia ettiği eşi Özge T.'nin, kendisini hoca olarak tanıtan kişinin tavsiyesiyle oklavayla şiddet uygulayarak hayatını kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen Selçuk T. ile 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Selçuk T., Cemal E., Hatun E., Zöhre T., Sevim Ö. ile taraf avukatları katılırken, sanık Erdal K. ise gelmedi. Mahkeme başkanı, savcının önceki celse sunduğu esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanık ve avukatlara söz verdi. Daha önce yaptıkları savunmaları tekrarlayan sanıklar, Özge T.'yi öldürme kastıyla hareket etmediklerini, yaşanan olaydan dolayı pişman olduklarını söyleyerek beraatlerini istedi.