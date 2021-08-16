ÖTV indirimi sonrası fiyatları düşen otomobiller
Sıfır binek otomobillerdeki ÖTV matrah düzenlemesinin ardından bazı modellerin fiyatlarında düşüş yaşandı. İşte düzenlemenin ardından fiyatı düşen modeller...
Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz günlerde sıfır binek otomobilleri kapsayan ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı.
Yapılan düzenlemesi ile birlikte; yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.
Ayrıca 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.
FİYATLAR DÜŞTÜ
Söz konusu düzenleme ile birlikte, ÖTV dilimi değişen birçok araçta 50 bin TL'ye varan fiyat düşüşleri yaşandı. Gelin hep birlikte, ÖTV düzenlemesi öncesi ve sonrası fiyatlara daha yakından bakalım.
ÖTV İNDİRİMİ SONRASI OTOMOBİL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM
FIAT
Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT
- ÖTV öncesi - 278 bin 900 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 417 TL
Fiat Egea Sedab 1.6 Urban
- ÖTV öncesi - 298 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 248 bin TL
Fiat Egea Cross 1.0 Lounge:
- ÖTV öncesi - 288 bin 900 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 417 TL
TOYOTA
Toyota Corolla Dream 1.5 Benzinli Manuel
- ÖTV öncesi - 288 bin 950 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 791 TL
Toyota Corolla Dream 1.2 Multdrive S
- ÖTV öncesi - 311 bin 350 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 259 bin 459 TL
Toyota Corolla 1.5 Flame S
- ÖTV öncesi - 317 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 264 bin TL
Toyota Corolla Sedan Hybrid
- ÖTV öncesi - 345 bin 800 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 288 bin 500 TL
Toyota Yaris Dream 1.5 M.drive S
- ÖTV öncesi - 279 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 709 TL
Toyota Yaris Flame 1.5 M.drive S
- ÖTV öncesi - 296 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 246 bin TL
RENAULT
Renault Megane Sedan Joy 1.3 EDC 140 bg
- ÖTV öncesi - 301 bin 900 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 251 bin 500 TL
Renault Captur Touch 1.0 Tce 90 bg Manuel
- ÖTV öncesi - 312 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 260 bin TL
VOLKSWAGEN
Volkswagen Golf 1.0 TSI PS Manuel
- ÖTV öncesi -289 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 241 bin TL
FORD
Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS M
- ÖTV öncesi - 280 bin 500 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 233 bin 750 TL
Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS Otomatik 5 Kapı
- ÖTV öncesi - 308 bin 300 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 256 bin 917 TL
DACIA
Dacia Logan Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp
- ÖTV öncesi - 291 bin 900 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 243 bin 249 TL
Dacia Duster Comfort 1.5
- ÖTV öncesi - 269 bin 900 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 247 bin 900 TL
Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4
- ÖTV öncesi -296 bin 900 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 224 bin 600 TL
Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95
- ÖTV öncesi - 303 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 252 bin 500 TL
PEUGEOT
Peugeot Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp
- ÖTV öncesi - 295 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 245 bin 800 TL
Peugeot Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
- ÖTV öncesi - 287 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası -239 bin TL
Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT
- ÖTV öncesi - 279 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 500 TL
Peugeot 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT
- ÖTV öncesi fiyatı- 312 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası fiyatı- 260 bin TL
Peugeot 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik
- ÖTV öncesi - 292 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 243 bin 300 TL
HYUNDAI
Hyundai i20 1.4 Jump
- ÖTV öncesi - 161 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 156 bin TL
Hyundai i20 Style Plus 1.0 T-GDI 48V 7 İleri DCT
- ÖTV öncesi - 283 bin 200 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 236 bin TL
Hyundai i20 Elite Plus 1.4 MPI 6 İleri Otomatik
- ÖTV öncesi - 285 bin 500 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 237 bin 900 TL
Hyundai Kona Style 1.0 T-GDI 7 İleri DCT
- ÖTV öncesi - 297 bin 250 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 247 bin TL
Hyundai Elantra STYLE COMFORT 1.6MPI CVT
- ÖTV öncesi - 298 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 248 bin 300 TL
Hyundai Bayon Elite 1.4MPI 6 AT (Benzinli)
- ÖTV öncesi - 282 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 235 bin TL
Hyundai Bayon Style 1.0T 7 DCT (Benzinli)
- ÖTV öncesi - 296 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 246 bin 600 TL
Hyundai Bayon Style 1.0 Elite DCT
- ÖTV öncesi - 311 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 259 bin TL
SKODA
Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
- ÖTV öncesi - 302 bin 500 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 252 bin TL
Skoda Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG
- ÖTV öncesi - 288 bin 100 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 240 bin TL
Skoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
- ÖTV öncesi - 316 bin 800 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 264 bin TL
OPEL
Opel Astra HB Edition 1.2 Benzinli MT-6 110 HP
- ÖTV öncesi - 289 bin 500 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 241 bin 200 TL
Opel Corsa Elegance 1.2 Benzinli AT-8 100 HP
- ÖTV öncesi -281 bin 900 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 234 bin 900 TL
CITROEN
Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT6
- ÖTV öncesi - 300 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 250 bin TL
Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6
- ÖTV öncesi - 317 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 264 bin 100 TL
HONDA
Honda Civic Sedan Elegance 1.6L Benzin Otomatik
- ÖTV öncesi -312 bin 600 TL
- ÖTV indirimi - 260 bin 400 TL
Honda Civic Sedan Elegance 1.6L ECO Otomatik
- ÖTV öncesi - 318 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 265 bin TL
KIA
Kia Stonic Elegance
- ÖTV öncesi - 284 bin 500 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 237 bin TL
Kia Sportage 1.6 132 PS Manuel
- ÖTV öncesi - 292 bin 900 TL
- ÖTV indirimi sonrası -244 bin TL
NISSAN
Nissan Micra Tekna 1.0 IG-T 92 CVT
- ÖTV öncesi -285 bin 200 TL
- ÖTV indirimi sonrası-237 bin 600 TL
Nissan Juke Tekna 1.0 DIG-T 115 Düz Vites
- ÖTV öncesi - 291 bin 800 TL
- ÖTV indirimi sonrası - 243 bin TL
SEAT
Seat Leon Style 1.0 TSI 110 HP
- ÖTV öncesi - 281 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası - 234 bin 100 TL
Seat Arona Style Plus 1.0 EcoTSI 110 HP
- ÖTV öncesi -281 bin TL
- ÖTV indirimi sonrası -234 bin TL