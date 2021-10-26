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Otomobil sahipleri dikkat! Benzine zam

Otomobil sahipleri dikkat! Benzine zam Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı.

Otomobil sahipleri dikkat! Benzine zam
26 Ekim 2021 Salı 16:50

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,36 liradan 8,64 liraya, Ankara’da 8,47 liradan 8,75 liraya, İzmir’de ise 8,47 liradan 8,75 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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