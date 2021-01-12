 Otomobil lastiklerinde RFID dönemi Başladı

Continental, RFID (radyo frekansı tanımlama) teknolojili ilk binek otomobil lastiklerinin tedarikini gerçekleştirdi. Özel bir cihazla okunabilen RFID etiketi, montaj hattında doğru lastiğin ve jantın takılması için lastiği tanımlayan bilgileri içeriyor.

Bu bilgiler arasında üretici olarak Continental'in yanı sıra ürün kodu ve ürün seri numarası da yer alıyor. Böylece standartlaştırılmış ara yüz aracılığıyla Continental'in veri tabanına erişerek her lastiğin ilave verilerini görmek mümkün olabiliyor. RFID teknolojisine sahip Continental lastiklerinin her iki yanağında da RFID ISO logosu yer alıyor.

Lastiğin içine yerleştirilen RFID etiketi üzerindeki bilgiler, lastiğin makineyle janta montajını kolaylaştırmak için bir okuma cihazı ile okunarak kaliteyi garanti ediyor. Böylece jant ve lastikler, uygun araca monte edilene kadar imalat ve lojistik süreçlerinde takip edilebiliyor.