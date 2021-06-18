Okullarda 21 Haziran'dan sonra neler yapılacak? Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenlenecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları, 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) karnelerin 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 21 Haziran-2 Temmuz arasında okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin usul ve esaslarına göre bu tarihler arasında okulların kendi imkanları ile yapacakları etkinlikler başta olmak üzere yerel imkanlar ve diğer kamu kuruluşları iş birliğinde öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler planlanacak.

Bu etkinlikler, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda okula ve sınıfa özel düzenlenmelerle gerçekleştirilecek.

Ayrıca öğrenciler için http://tegm.meb.gov.tr adresinde yer alan etkinlik kitapları da kullanılacak.



Liselerdeki eğitim-öğretimde sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler öncelikli olacak

21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

Ayrıca uzaktan eğitim sürecinde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri planlanacak.

Bu etkinlikler planlanırken okulların imkanlarının yanında kurum ve kuruluşlarının destekleri de alınabilecek.