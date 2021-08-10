0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
1
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3

Oksijen borusu patladı: 11 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti

Oksijen borusu patladı: 11 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti Rusya'da hastanede oksijen borusunun patlaması sonucu 11 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti

Oksijen borusu patladı: 11 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti
10 Ağustos 2021 Salı 16:34

Rusya'da hastanede oksijen borusunun patlaması sonucu 11 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti

- Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ndeki bir hastanede oksijen borusunun patlamasının ardından yoğun bakımda tedavi gören 11 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası oksijen yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede, yer altından geçen oksijen borusu patladı.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu hastanenin oksijen sistemi çöktü.

71 kişinin bulunduğu yoğun bakım biriminde, solunum cihazına bağlı 11 Kovid-19 hastası oksijen yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki tüm hastanelerde oksijen sistemlerinin denetlendiği belirtildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber