Öğretmenlereni hem kıdemi hem maaşı artacak! Öğrencilerin başarısını artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki eğitimine öncelik veren yeni düzenlemeyi başlatıyor. Okul bazlı öğretmen eğitimini tamamlayan öğretmenlerin hem kıdemi hem maaşı artacak.

Öğretmen odaklı eğitim modelinin devreye girmesiyle kıdem arttıkça öğretmenlerin maaşı da memuriyet derecesi de artacak. Öğretmenler, ülke genelindeki iyi uygulama örneklerini yerinde görmeleri için mobilize edilecek.

ÖĞRETMENLER HER KADEMEDEKİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ GÖRECEK

İşte devrim gibi yeni eğitim modeliyle ilgili merak edilen detaylar;

Okul bazlı öğretmen eğitimi başlıyor. Öğretmenler her kademedeki iyi uygulama örneklerini yerinde görecek. 15'er günlük görevlendirme ile Türkiye'nin her noktasındaki farklı okullara özgü tecrübeyi, başarıyı yerinde görüp inceleyecek, kendi okuluna aktaracak.

BAŞARILI OLURSA UZMAN ÖĞRETMEN OLARAK 1 DERECE VE 1.000 LİRA MAAŞ ZAMMI ALACAK

Öğretmenlerin mesleki gelişimine öncelik verilecek. Bu kapsamda 10 yıllık öğretmen, 180 saat meslek için eğitimden geçecek. Yazılı sınava girecek, başarılı olursa uzman öğretmen olarak 1 derece ve 1.000 lira maaş zammı alacak.10 yıllık uzman öğretmenler ise, 240 saatlik mesleki eğitimi tamamlayıp, sınavı geçerse başöğretmen unvanıyla birlikte ilave 1 derece ve 2.000 lira maaş artışı kazanacak.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEŞVİK EDİLECEK

Öğretmenler yüksek lisans ve doktora yapmaya teşvik edilecek. Türkiye'de şu anda mastır yapan öğretmen sayısı 117 bin ve bu sayı toplam öğretmenlerin sadece yüzde 10'u. Finlandiya'da ise öğretmenlerin tamamının yüksek lisans derecesi bulunuyor.

70 KATA VARAN BAŞARI FARKLARI

Türk eğitim sisteminde, kıdemli öğretmenlerin, öğrenci başarısına somut katkısı görülüyor. 20 yıl ve üzeri deneyimi olan öğretmenin okuttuğu öğrenci ile 5 yıl ve altı deneyimi olan öğretmenin öğrencisi arasında 70 kata varan başarı farkları gözleniyor. Bu nedenle öğretmenlerin meslek sürecinde yetkinliğinin artırılması sağlanacak.