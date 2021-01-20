Öğrencinin yüzünü güldürecek haber! Geri ödemesiz 400 TL burs müjdesi!

Öğrencinin yüzünü güldürecek haber! Geri ödemesiz 400 TL burs müjdesi! Karşılıksız 400 TL Burs Kimlere verilecek Burs Başvurusu Nereden Yapılır?

Koronavirüs salgınıyla birlikte artan maddi zorluklar her vatandaşı etkilediği gibi öğrenciler de bu zorluktan nasibini aldı. Bilindiği üzere üniversite eğitimleri süresince öğrencilere birçok eğitim kurumu ve vakıflardan burs yardımı yapılıyor. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler burs veren kurumları araştırmaya başladı. Bunun üzerine devlet ve vakıf üniversitelerinde en az 4 yıllık lisans hayatına devam eden öğrencilere aylık 400 TL burs ödemesi verileceği müjdesi geldi. Üstelik herhangi bir kurumdan burs veya kredi alan öğrenciler bu eğitim yardımından faydalanabiliyor. Peki, aylık 400 TL burs başvurusu nereden yapılır? 400 TL burs başvurusundan kimler yararlanabilecek? Geri ödeme var mı? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

Üniversite eğitimleri süresince 4 yıllık lisans eğitimi alan öğrencilere birçok eğitim kurumu ve vakıftan burs yardımı yapılıyor. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından alternatif kurumlara yönelen öğrenciler burs veren kurumları araştırıyor. Hasan Faydasıçok Eğitim bursuna alttan en fazla iki dersi bulunan, genel not ortalaması 2.5 üstünde olan öğrenciler başvuru yapabiliyor. Üstelik herhangi bir kurumdan burs veya kredi alan öğrenciler eğitim yardımından faydalanabilir. Başvuru süreci internet üzerinden adli sicil kaydı, üniversite öğrenci belgesi, ikametgah adresi belgesi ile sağlanıyor. Devlet üniversitesi ve vakıf üniversitelerinde burslu okuyan öğrenciler başvuru yapabilecek. Peki Hasan Faydasıçok burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aylık 400 TL burs başvuru sayfası!

HASAN FAYDASIÇOK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı burs başvuruları e-bursum üzerinden alınmaktadır. E-bursum üzerinden Ad, soy ad, T.C kimlik numarası ve e-posta adresiyle sisteme kayıt yaptıran adaylar sol üst bölümde bulunan arama kısmına " Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı" yazarak başvuru ekranına ulaşabilirler. Başvurular 9-30 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Burs ve kurumla ilgili bilgi almak isteyen kullanıcılar aşağıda bulunan direkt adres üzerinden işlem yapabilir.

BURS GERİ ÖDEME DURUMU

Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı bursu geri ödemeli bir burs değildir.

BURSA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinde eğitim alan öğrenciler burs için başvuru yapamayacak. Devlet üniversitelerinin 4 yıllık bölümlerinde eğitim alanlar ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuyan öğrenciler başvuru yapabilir. Alttan 3 veya daha fazla dersi olan öğrenciler burstan yararlanamaz. İşte diğer başvuru şartları;

BAŞVURU SÜRECİNDE HANGİ BELGELER İSTENİR?

Üniversite öğrencilerine yönelik verilen geri ödemesiz 400 TL burs yardımından yararlanmak isteyen öğrenciler Adli Sicil Kaydı, Öğrenci Belgesi, Veliye ve öğrenciye ait Nüfus Kayıt Örneği Belgesi, YKS sonuç belgesi, yerleşim yeri ikametgah belgesi, anne ve babanın üstüne tapu tescil belgesiyle başvuru yapabilir.

HASAN FAYDASIÇOK EĞİTİM VAKFI NEDİR?

2016 yılında Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim alanında faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Öğrencilere verilen bursların yanında " Sedefteki İnciler" projesiyle hanımların iş hayatına kazandırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Kurumun misyonu " Çağdaş, araştırmacı, yenilikçi, özgüveni yüksek bireyler yetiştirilmesini projelerle destekleyerek, topluma faydası çok olmak." olmaktır.

BURS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Vakıf bursiyerlerinin seçimi iki aşamada gerçekleştirilir. https://e-bursum.com/ sitesi üzerinden başvuran adaylar başvuru kriterlerini karşılama oranına göre sıralanarak burs kontenjanının iki katı kadar kişi sayısına düşürülür. Sonrasında Burs Komisyonu tarafından mülakatlara alınır. Bu mülakatlar imkan dahilinde yüz yüze görüşme şeklinde olabildiği gibi, internet üzerinden görüntülü konuşma yoluyla da gerçekleşebilir. Bursiyer adayı mülakata katılmak zorundadır, katılmadığı takdirde burs alamaz.

Başvuru formunda sorulan;

* Okul bilgisi

* Okul türü

* Fakülte

* Bölüm

* Sınıf

* Genel not ortalaması

* Eğitim seviyesi

* Eğitim türü kısımlarına doğru ve eksiksiz doldurulması gerekir.

HASAN FAYDASIÇOK EĞİTİM VAKFI BURSU HANGİ AYLARDA VERİLECEK?

Geri ödemesiz olarak verilen Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı bursu tam 5 ay boyunca öğrencilere 2021 yılında da verilmeye devam ediyor. Ocak ayında son bulacak başvuruların ardından değerlendirmeler yapılacak ve şubat ayında hesaplara yatırılmaya başlanacak. Bu yıl şubat ve haziran ayları arasında verilecek olan burslar geri kalan zamanlarda ekim ve haziran aylarında o