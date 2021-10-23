Öğrencilerin okula gideceği gün sayısı değişiyor mu? MEB’ten beklenen açıklama! Öğrencilerin okula gideceği gün sayısı değişiyor mu? MEB’ten beklenen açıklama! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasıyla birlikte 6 Eylül’de başlatılan yüz yüze eğitimin ardından 18 milyon öğrenci eğitim-öğretim hayatına aktif olarak başladı. Fakat son zamanlarda vaka sayılarında ve okullardaki coronavirüs şüphelerinde başlayan artış, yüz yüze eğitimde nasıl bir yol izleneceği konusunda soru işaretleri oluşturmaya başladı. Konuyla ilgili beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi.

Öğrencilerin okula gideceği gün sayısı değişiyor mu? MEB’ten beklenen açıklama! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasıyla birlikte 6 Eylül’de başlatılan yüz yüze eğitimin ardından 18 milyon öğrenci eğitim-öğretim hayatına aktif olarak başladı. Fakat son zamanlarda vaka sayılarında ve okullardaki coronavirüs şüphelerinde başlayan artış, yüz yüze eğitimde nasıl bir yol izleneceği konusunda soru işaretleri oluşturmaya başladı. Konuyla ilgili beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi.

Koronavirüs vakalarında başlayan artışlar ve yüz yüze eğitimin de devam ediyor olması, velilerin çocukları için duyduğu endişeyi artırdı. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin sonlandırmayacağını duyurmuştu. Fakat vakaların düşürülmesi amacıyla yüz yüze eğitimde gerçekleştirilebilecek alternatif tedbirleri gündeme alacaklarını açıkladı. Yapılan çalışmalar neticesinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimlerde ve dersliklerle ilgili alınan kararları sosyal medya hesabından duyurdu. Duyurunun ardından veli ve öğrenciler “Öğrencilerin okula gideceği gün sayısı değişiyor mu?” “Okula gidilecek gün sayısı değişecek mi?” sorularına yanıt aramaya başladı.

OKULA GİDİLECEK GÜN SAYISI DEĞİŞİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamayla okullardaki sınıf ve öğrenci sayısına dair veri paylaşımı yaptı. Alınan karara göre kalabalık okullarda ikili eğitim sistemine geçileceğini duyuran Bakanlık, yapmış olduğu açıklamada Türkiye genelinde 71 bin 320 okulda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi. Bu okullardaki dersliklerden 56’sında öğrenci nüfusunun 25 ve altında olduğunu bildiren Bakanlık, okullardaki sınıfların maksimum seviyede kullanılamadığını belirtti. Bu da okula gidilen gün sayısında bir değişikliğin yapılmasına gerek duyulmadığını ifade ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, artan vaka sayılarının ardından yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğine yönelik soruları cevaplarken, buna gerek duyulmadığını, okulların değil sınıfların kapatılması gerektiğini ifade etmişti.

“OKULLARI DEĞİL SINIFLARI KAPATMAK GEREKİYOR”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim sürecinin kesinlikle sonlanmayacağını aktarırken, vaka görülen sınıflarda bir kapatılmaya gidilmesinin okulların kapatılmasından daha etkili bir yöntem olacağını vurguladı. Bakan Özer ilgili konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Süreci sınıf bazlı yöneteceğiz. Şu ana kadar çok başarılı şekilde devam ediyor. Bizim eğitim sistemimiz devasa bir sistem. Sistem belli bir takvim içinde işliyor. Sorunlu sınıflar 14 gün ara verdi, sonra yeniden devam ettiler. Müdahale problemin olduğu yerde yapılacak. Vaka olan yerlerde ara veriyoruz. Bizde örneğin aşı zorunlu değil gönüllüğe dayalı. Bazı ülkelerde öğretmenler için aşı zorunlu. Bizim geliştirdiğimiz sistemde, okul kapatma yok, sınıf kapatma var. Bakan Koca'nın açıkladığı veriler, dünya ile paralel. Amerika'da yayınlanan veriler, aslında yüz yüze eğitim için olan kaygılar, beklenenin çok daha altında. Şu anda Amerika'da okulların yüzde 2'si kapalı. Şunu net olarak göstermek lazım, şu an toplumda en güvenli yerler okullar.”