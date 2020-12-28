Öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları belli oldu

Öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı’na göre; İşçinin bir aylık normal çalışma karşılığı asgari ücreti; 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında brüt 3.577,5 TL ve net 2.825,9 TL olarak tespit edilmiştir. İşçi kesiminden çok büyük tepki gelse de sonuç değişmedi ve ekonomik durum dikkate alınarak büyük oranda işverenler lehine bir tespit yapıldı. Dikkat edileceği üzere, her yıl iki dönem için hesaplanan asgari ücret beşinci defa yılın tamamı için tespit edilmiştir.

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kuram ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın l’i ila30’u arasında düzenleyenler için; 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 119,25 TL

Aylık kazanç tutarı : 3.577,5 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15/12/2020 – 14/1/2021 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2020 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 98,10 TL x 16 gün = 1.569,6 TL

2021 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 119,25 TL x 14 gün = 1.669,5 TL

15/12/2020-14/1/2021 devresi için : 1.569,6 TL + 1.669,5 TL = 3.239,1 TL

15/1/2021 ila 14/12/2021 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 119,25 TL

Aylık kazanç tutarı : 3.577,5 TL