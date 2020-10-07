0
0
0
0
0
13
0
1

O İlde 15 yaş ve altı için yeni tedbir kararı

O İlde 15 yaş ve altı için yeni tedbir kararı 15 yaş ve altı için yeni tedbir kararı Gaziantep'te corona virüs tedbirleri kapsamında 15 yaş ve altı çocukların semt pazarlarına girişi yasaklandı.

O İlde 15 yaş ve altı için yeni tedbir kararı
07 Ekim 2020 Çarşamba 17:30

15 yaş ve altı için yeni tedbir kararı

 O İlde  15 yaş ve altı için yeni tedbir kararı   15 yaş ve altı için yeni tedbir kararı  Gaziantep'te corona virüs tedbirleri kapsamında 15 yaş ve altı çocukların semt pazarlarına girişi yasaklandı.

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplanarak corona virüs salgınının önlenmesine yönelik yeni kararlar aldı. Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kurul kararı doğrultusunda, Gaziantep'te üretimi yapılan tüm cerrahi maskeler için TSE belgesi alma zorunluluğu getirildi. Kurul ayrıca havaalanında bekleme alanlarındaki yoğunluğun önüne geçilebilmesi için CIP uygulamasının kaldırıldığı ve CIP salonunun vatandaşların kullandığı ortak alanlara entegre edilmesine karar verdi. Teknik servislerin evlere hizmete giderken hanedeki kişilerin HES kodunu sorgulamaları ve aynı şekilde teknik servis hizmeti alan ailelerin de HES kodu sorgulaması yaparak teknik servis işlemlerini yaptırması zorunluluğunu getiren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 15 yaş ve altı çocukların semt pazarlarına gitmelerinin anne ve babaları yanında olsa dahi yasaklandığını duyurdu

Valilikten yapılan açıklamada corona virüs tedbirleri ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı da vurgulandı.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber