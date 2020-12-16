Niğde - Ankara Otoyolu açılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla birinci ve üçüncü kesimleri 4 Eyül'de açılan Niğde-Ankara Otoyolu'nun 152 kilometrelik ikinci kesimi de hizmete alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Niğde-Ankara Otoyolu'nun birinci ve ve üçüncü kesimleri 4 Eylül'de hizmet vermeye başlamıştı.

Otoyolun 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kesimi de bugün devreye alınarak, projenin tamamı hizmet vermeye başladı.

EDİRNE'DEN ŞANLIURFA'YA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Türkiye, Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan akıllı otoyoluna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videokonferans yöntemi ile katıldığı tören ile kavuştu.

1,6 MİLYAR LİRA TASARRUF

Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Yap işlet devret modeliyle ülkemize kazandırdığımız ve bağlantı yollarıyla toplam uzunluğu 330 kilometreyi bulan otoyolun 1. ve 3. kesimlerini eylül başında açmıştık. Bugünkü açılışla yolun tamamını açmış oluyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu'nun ülkemize, sağlayacağı vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1,6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır." dedi.

NİĞDE-ANKARA OTOYOLU

Tamamı hizmete giren otoyol, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden başlıyor, Niğde'nin Gölcük Köprülü Kavşağı'nda biterek mevcut otoyol ile birleşiyor.

Toplam uzunluğu 330 kilometre olan güzergahın 275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi ise bağlantı yolundan oluşuyor.

Otoyolun birinci kesimi olan Ankara-Acıkuyu arasındaki 119 kilometrelik kısım ile Alayhan-Gölcük arasındaki 59 kilometrelik kısım, 1. ve 3. kesim olarak 4 Eylül'de hizmete girmişti.

Bugün son kesimi de tamamlanıp, tüm güzergahın hizmete girmesiyle otoyol, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu sağlayacak.

Karbon emisyonunda ise 318 milyon 40 bin kilogram azalma bekleniyor.

Otoyol zamandan da tasarruf sağlayacak. Otoyol sayesinde 4 saat 14 dakikalık mesafe, 2 saat 22 dakikaya inecek.

5 VİYADÜK, 49 KÖPRÜ, 75 ÜST GEÇİT

Toplam uzunluğu 330 kilometre olan otoyol bünyesinde, 3 bin 566 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 bin368 metre uzunluğunda 49 köprü, 4 bin 506 metrelik 75 üst geçit, 669 menfez, 19 köprülü kavşak, 14 ücretsiz toplama sistemi bulunuyor.