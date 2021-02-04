Nevşehir'in yeni belediye başkanı belli oldu

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da Savran'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

- Mehmet Savran

1974 yılında Nevşehir'de doğan Savran, ilk, orta ve lise öğrenimini kentte, yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. 1998 yılından itibaren Kırşehir ve Kastamonu'da hekimlik yapan Savran, 2004-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalında ihtisas yaptı.

2010 yılında Nevşehir Devlet Hastanesinde göreve başlayan Savran, 2012 yılından itibaren de kentteki özel bir hastanede görevini sürdürüyor.

2018'de AK Parti Nevşehir İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yapan Savran, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye meclis üyesi oldu.



Evli ve bir çocuk babası olan Savran, İngilizce biliyor.