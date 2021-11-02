Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu.
Naci Ağbal, 7 Kasım 2020’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanmıştı.
Ağbal, 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN BAKANLIK MÜŞAVİRİ OLDU
Naci Ağbal'a ekonomi yönetiminde yeni bir görev verildi.
Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bakanlık müşavirliğine atandı.
SOSYAL MEDYADA DA DEĞİŞTİRDİ
Ağbal, resmi sosyal medya hesabının bio’suna da yeni görev bilgisini ekledi.