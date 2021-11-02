kasım personel
kasım personel
0
iş kanunu
iş kanunu
0
0
resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0
uyar
uyar
0
0
0
askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
kpss2021
kpss2021
0

Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu.

Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu.

Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu.
02 Kasım 2021 Salı 10:19

Naci Ağbal, 7 Kasım 2020’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanmıştı.

Ağbal, 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN BAKANLIK MÜŞAVİRİ OLDU

Naci Ağbal'a ekonomi yönetiminde yeni bir görev verildi.

Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bakanlık müşavirliğine atandı.

SOSYAL MEDYADA DA DEĞİŞTİRDİ

Ağbal, resmi sosyal medya hesabının bio’suna da yeni görev bilgisini ekledi.

Naci Ağbal ın yeni görevi belli oldu #1

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber