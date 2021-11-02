Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu.

Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz Türkiye'nin yüzde 70 dışarıya bağımlı olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bizim beklentimiz ve temennimiz önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden sonra doğal gaz fiyatlarının daha makul, rasyonel seviyeye gelecek olmasıdır. Bunları biz vatandaşımıza oldukça düşük seviyede yansıttık. Neredeyse yarısını yansıtıyoruz. Vatandaşımıza 200 TL'lik fatura geliyorsa, biz 200 TL devlet bütçesinden karşılıyoruz" dedi.