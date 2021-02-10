Mutasyonun etkisi 3 haftada görülecek

Mutasyonun etkisi 3 haftada görülecekg

Türkiye’de üç hafta önce tespit edilen mutasyonlu virüsün vaka sayılarını etkileyip etkilemeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Mutasyonlu virüse karşı en büyük silah: Aşı...

Sağlık Bakanlığı, İngiltere’de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Covid-19’un mutasyonlu hâlinin Türkiye’de görülmesinin ardından kolları sıvadı. Bakanlık, virüsün Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının da ülkemizde olup olmadığını araştırmak için bir süredir tarama yapıyor. Ayrıca Türkiye’ye özgü bir mutasyon olup olmadığı da araştırılıyor. Bu arada son günlerde vakaların tekrar yükselişe geçişinde mutasyonların bir etkisi olmadığı düşünülüyor. Artışın tamamen toplumdaki rehavetten kaynaklandığı belirtiliyor. “Mutasyonun etkisi üç hafta içinde ortaya çıkacak” diyen uzmanlar “Mutasyonlu virüsün etkisi diğer ülkelerde 4 ila 6 haftada görüldü. Türkiye’de üç hafta önce çıkan mutasyonlu virüsün de üç hafta içerisinde etkisi gözükecektir. O yüzden daha fazla tedbirlere uymalıyız” şeklinde konuştu.

ÇİN AŞISI DAHA ETKİLİ

Öte yandan mutasyonlu virüsün yaygın görüldüğü bölgelerde yerel kısıtlamaya gidilmesi bekleniyor. Ayrıca mart sonuna kadar 13 milyon kişinin aşılanıp virüsün yayılım hızının yavaşlatılması hedefleniyor. Uzmanlara göre bu başarılırsa Türkiye, mutasyonlu virüsü diğer ülkelere nazaran daha az hasarlı atlatabilir. Çin’den alınan aşının inaktif özelliği sebebiyle diğer mRNA aşılarına oranla mutasyon karşısında etkinliğini kaybetmediğine dikkat çeken uzmanlar, şöyle diyor: mRNA aşısı, mutasyonlara karşı zayıf kalıyor ve etkileniyor. Önümüzdeki dönemde aşılar arasındaki farklar daha belirgin olarak ortaya çıkacaktır. Bizim kullandığımız inaktif aşılar, bu süreçte ön planda olacaktır. Bu aşıların 8 aya kadar koruculuğu gözüküyor. 8’inci ayda antikor düşüyor ancak tek doz aşı ile 6 ay daha koruma sağlanabilir.